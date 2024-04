Inmet Reprodução Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para a continuidade das chuvas classificadas como de "Grande Perigo" na Bahia nesta quarta-feira (10). A capital Salvador e áreas afetadas correm o risco de deslizamentos e alagamentos. O clima instável também persiste em partes do Rio de Janeiro, São Paulo e sul de Minas.

O mapa do Inmet para hoje mostra alertas, com manchas amarelas indicando “Perigo Potencial” para chuvas intensas e laranjas para “Perigo”. A área vermelha sobre Salvador e parte da Bahia sinaliza “Grande Perigo” para acumulados de chuva.

O alerta vermelho na Bahia indica chuvas superiores a 100mm/dia, com alta probabilidade de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. A previsão é de que Salvador tenha um dia com céu nublado e pancadas de chuva isoladas, com precipitações durante todo o dia. A Defesa Civil da capital já registrou 139 ocorrências de deslizamento de terra.

O alerta amarelo para partes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro prevê chuvas intensas de até 50 mm/dia, com ventos entre 40-60 km/h. No Rio, muitas nuvens pela manhã podem dar lugar a chuvas isoladas à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 21ºC e 33ºC.

Em Belo Horizonte, a previsão é de um dia chuvoso e nublado, com temperaturas entre 18ºC e 30ºC. Em São Paulo, chuvas matinais e pancadas isoladas à tarde e noite marcam o dia, com temperaturas entre 20ºC e 30ºC. Em Vitória, sol pela manhã e possibilidade de chuva à noite, com temperaturas entre 25ºC e 32ºC.



