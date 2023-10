Irã

A nação iraniana foi a responsável por 25% do faturamento do Hamas no último ano. Ele é um forte apoiador político das práticas do Hamas, dizendo que continuará apoiando até que "Jerusalém seja libertada". O Irã é defensor do plano original de 1948, que prevê a criação de dois países, além de considerar Israel e os países ocidentais como sionistas.