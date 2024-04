Reprodução/redes sociais Nicholas Metson e Holly Bramley se casaram em março de 2021

Um homem foi condenado à prisão perpétua após assassinar e esquartejar a esposa. Nicholas Metson, de 28 anos, esfaqueou sua esposa Holly Bramley, de 26, até a morte e depois a cortou em mais de 200 pedaços. O caso aconteceu em março do ano passado na cidade de Lincoln, na Inglaterra.

Metson esfaqueou Holly e esquartejou seu corpo na banheira do casal. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele transportava os restos mortais da esposa em sacolas de mercado. Além disso, a polícia constatou que ele fez buscas sobre herança e direitos após a morte da mulher na internet.

Após o crime, Metson contratou um colega de escola, Joshua Hancock, para ajudá-lo a descartar os restos mortais de Holly no rio Witham, a 16 quilômetros da residência do casal.

No dia 25 de março, uma pessoa encontrou sacolas plásticas flutuando no rio, com os restos mortais de Holly, com as mãos e a cabeça decepadas da vítima completamente visíveis. No mesmo dia, todo o corpo foi recuperado, dividido em 224 partes e em diversas sacolas de compras.

O legista responsável pelo caso levou mais de 13 horas para examinar todo o material, mas, por conta do desmembramento extremo, foi impossível determinar a causa exata da morte da mulher.

No dia anterior (24), a polícia havia sido chamada para a residência do casal, após uma denúncia sobre possíveis riscos ao bem-estar da mulher. De acordo com o tabloide The Sun , embora o apartamento apresentasse sinais de violência, os policiais inicialmente não encontraram evidências conclusivas.

Quando os restos mortais de Holly apareceram, Metson logo se tornou o primeiro suspeito. Na época, ele negou estar envolvido na morte de esposa. Ao longo da investigação, Metson foi contraditório várias vezes. Isso intensificou a suspeita da polícia, que investigou a residência e encontrou uma serra escondida em um armário.

No entanto, ele mudou sua versão e admitiu o crime em uma audiência do processo realizada em fevereiro deste ano. Conforme noticiado pela mídia britânica, Metson deve cumprir o tempo mínimo de 19 anos de prisão. Ele se declarou culpado pelo homicídio e por conspiração para dificultar a solução do caso.

Em uma audiência com Metson e Hancock realizada na última sexta-feira (5), foi revelado que o casal estava prestes a se separar quando o crime aconteceu. A família de Holly leu declarações da vítima, nas quais ela chamava Metson de "controle coercivo e manipulador" e o descrevia como "um monstro cruel".

O promotor afirmou que os ferimentos de Holly eram excessivos para o propósito de desmembramento. "Em resumo, depois de assassinar Holly, ele a destruiu", afirmou o promotor Gordon Aspden KC ao The Sun .

A audiência desta sexta também revelou que Metson punia a esposa com atos de violência contra seus animais de estimação. Ele chegou a jogar o filhote do cachorro de estimação de Holly em uma máquina de lavar ligada, para que ela encontrasse o animal morto no eletrodoméstico. Ele ainda matou os hamsters da casa em um triturador de lixo e no micro-ondas.

Apesar de confessar o assassinato, Nicholas Metson diz ter sido agredido pela esposa. De acordo com a BBC , ele teria exibido uma marca de mordida em seu braço à polícia, na época do crime.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp