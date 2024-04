Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 Destruição na Faixa de Gaza

Israel retirou neste domingo (7) a 98ª Divisão de suas Forças Armadas da Faixa de Gaza, o que significa que não há mais tropas ativas no sul do enclave, região bastante atacada por Israel durante a guerra, que completa seis meses hoje .



Após a retirada das tropas, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o país está "a um passo da vitória" na guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.

A retirada acontece em um momento em que negociadores internacionais esperam retomar as discussões sobre um cessar-fogo no Egito, e que os Estados Unidos mudam a postura em relação à guerra. Apoiador de Israel, o país passou nas últimas semanas a pressionar o aliado por mais ajuda humanitária e proteção aos civis na Faixa de Gaza.

Ao portal Haaretz, o porta-voz do exército de Israel disse que a retirada das tropas não aconteceu em decorrência da pressão dos Estados Unidos, mas sim por conta do "esgotamento de todas as operações de inteligência e combate na região" sul de Gaza.

De acordo com o porta-voz, o exército já fez tudo o que podia na região, matando milhares de integrantes do Hamas.



