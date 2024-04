Reprodução Roseana sofreu ferimentos graves na cabeça e nos braços e foi levada de helicóptero para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, onde passou por cirurgia.





Nesta sexta-feira (5), três pessoas foram presas em Saquarema, no Rio de Janeiro, devido aos ataques de cães da raça pitbull que resultaram em graves ferimentos na escritora Roseana Murray. Além do crime de maus-tratos de animais, os presos também enfrentarão acusações de lesão corporal e omissão de cautela com os animais.

Entre os detidos está Davidson Ribeiro dos Santos, identificado como responsável pela residência onde os pitbulls eram mantidos. Durante a operação policial, foi descoberta uma moto roubada na propriedade, levando à acusação adicional por receptação de veículo roubado.

De acordo com informações das autoridades policiais, o ambiente em que os cães eram mantidos foi considerado insalubre, com condições de alimentação inadequadas. Uma veterinária que examinou os animais confirmou que eles estavam em estado de debilidade e estresse, o que agravou o quadro de maus-tratos.

Os pitbulls envolvidos nos ataques foram levados para um lar temporário, enquanto Roseana Murray, vizinha dos presos, foi brutalmente atacada enquanto caminhava pela rua onde mora. A gravidade dos ferimentos exigiu que ela fosse levada de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde passou por várias cirurgias.

A escritora teve seu braço direito e uma orelha amputados, além de ter sofrido lesões graves no braço esquerdo e lábio, que precisaram ser reconstruídos. Seu estado de saúde é considerado grave.

Quem é Roseana Murray

Roseana Murray, nascida em 1950, no Rio de Janeiro, é graduada em Literatura Francesa pela Aliança Francesa e pela Universidade de Nancy. Sua carreira começou no início da década de 1980, quando escrevia poesia para crianças.

Com cerca de 100 obras publicadas, Roseana Murray recebeu diversos prêmios, incluindo reconhecimentos da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL).





Além disso, a poetisa integra a Lista de Honra do Conselho Internacional sobre Literatura para Jovens (Ibby), sendo a FNLIJ sua representante no Brasil.

