Reprodução/Guinness World Records John Alfred Tinniswood é o homem vivo mais velho do mundo, aos 111 anos

O inglês John Alfred Tinniswood, de 111 anos, se tornou o homem vivo mais velho do mundo, após a morte do venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, de 114 anos, nesta semana.

Nascido em Liverpool em 26 de agosto de 1912 – o mesmo ano em que o Titanic afundou –, John recebeu o certificado oficial do recorde pela representante do Guinness World Records Megan Bruce. Aposentado desde 1972, ele vive em Southport, no Reino Unido, em uma casa de repouso.

Ao ser questionado sobre o segredo da sua longevidade, John afirma: "é pura sorte". Ele ainda diz ao Guinness que “ou você vive muito ou vive pouco, e não há muito que possa fazer a respeito”.

A rotina de John é modesta. Todas as sextas-feiras, o inglês se alimenta de uma porção de peixe com batatas fritas – o tradicional "Fish and Chips", prato típico da culinária do Reino Unido –, mas diz que não segue nenhuma dieta específica. "Eu como o que eles me dão. Não tenho uma dieta especial".

Ainda assim, ele defende uma vida saudável e moderada. “Se você bebe demais, come demais ou anda demais; se você fizer alguma coisa demais, acabará sofrendo”, argumenta.

Reprodução/Guinness World Records John Tinniswood na juventude

Faz parte da sua rotina torcer para o Liverpool FC, clube fundado em 1892 e que tinha apenas 20 anos de idade quando John nasceu. Ele viveu todas as oito vitórias do clube na Copa de Inglaterra e 17 dos 19 títulos do Campeonato Inglês.

Ao completar os 100 anos em 2012, John passou a receber todos os anos um cartão de aniversário da falecida Rainha Elizabeth – quase 14 anos mais nova que ele. "O mundo, à sua maneira, está sempre mudando", diz. "É uma espécie de experiência contínua. […] Está melhorando um pouco, mas ainda não tanto. Está indo no caminho certo".

John Alfred aconselha aos mais jovens: "Dê tudo que você tem. Caso contrário, não vale a pena se preocupar". Mas, em posse do certificado, John alega que o título não deve alterar sua vida. "Não faz nenhuma diferença para mim", afirma ao Guinness. "De jeito nenhum. Eu aceito isso pelo que é".

O homem mais velho de todos os tempos foi o japonês Jiroemon Kimura (1897–2013), que viveu até os 116 anos. John, apesar de se tornar o homem vivo mais velho do mundo, não é a pessoa mais velha: a espanhola Maria Branyas Morera, de 117 anos, é a mulher e a pessoa viva mais velha do mundo.

