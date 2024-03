Reprodução/TASS Centro comercial na Rússia foi atacado por homens armados

O Serviço Federal de Segurança da Rússia acusou, nesta terça-feira (26), a Ucrânia , os Estados Unidos e o Reino Unido de participarem do ataque a uma casa de show em Moscou - o atentado deixou 137 mortos. A informação foi relatada pela agência Ria Novosti.

Segundo o diretor russo Alexander Bortnikov , os integrantes do Estado Islâmico (EI), grupo que assumiu a autoria do ataque , foram treinados pela Ucrânia no Oriente Médio. Por isso, o chefe do Serviço Federal de Segurança disse que fará retaliações ao país vizinho.

Ainda de acordo com Bortnikov, a investigação russa aponta envolvimento dos Estados Unidos e do Reino Unido no atentado. Até o momento, nenhum dos países acusados se manifestou.





Porém, o vice-premiê e chanceler da Itália , Antonio Tajani, classificou as acusações como "propaganda" russa. "Claramente o ataque é de natureza islâmica. Acredito que seja uma ação demonstrativa desse mundo contra a Rússia, aliás, já prevista", disparou.

Ataque

Na última sexta-feira (22), homens usaram rifles de assalto e atiraram contra pessoas que estavam no estabelecimento, chamado de Crocus City Hall, localizado em Moscou. Os terroristas ainda colocaram fogo no local.

De acordo com testemunhas, uma banda chamada Picnic estava se preparando para tocar no momento do atentado. Os criminosos iniciaram o ataque no lobby da casa e, em seguida, invadiram o salão. Além dos 137 óbitos, dezenas de pessoas ficaram feridas.

