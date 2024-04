Amos Ben Gershom LLC/ Fotos Públicas - 25.07.2023 Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi submetido a uma cirurgia de hérnia "bem-sucedida" , informou seu gabinete em comunicado publicado na noite do último domingo (31) após o procedimento.

Segundo o governo israelense, Netanyahu está "em forma e começando a se recuperar".

O procedimento foi realizado após os médicos descobrirem a hérnia durante um exame de rotina no sábado (30).

Durante a recuperação, o cargo será ocupado interinamente pelo vice-premiê e ministro da Justiça de Israel, Yariv Levin.

A operação, feita sob anestesia geral, ocorre após o premiê israelense já ter sido submetido a uma cirurgia para implante de marca-passo, aos 73 anos, no ano passado.

Além disso, é realizada no momento em que milhares de israelenses saíram às ruas em protesto em Jerusalém para exigir a demissão do premiê e a libertação dos reféns detidos pelo Hamas na Faixa de Gaza.

O grupo fundamentalista islâmico disse ontem que ainda considerava a posição de Israel "muito distante" para "fazer progressos" nas negociações . Por sua vez, Netanyahu destacou que foi o Hamas quem endureceu as suas posições nos termos de uma trégua.

