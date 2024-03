Reprodução / Sham FM Mídia estatal síria relatou provável ataque israelense em Damasco, na Síria

Os ataques dessa sexta-feira (29) atribuídos a Israel deixaram 52 soldados e combatentes sírios do Hezbollah mortos em Aleppo, no norte da Síria, de acordo com atualização deste sábado (30) feito pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"O balanço dos ataques israelenses subiu para 52 mortos: 38 membros das forças do regime (sírio), sete do Hezbollah libanês e sete sírios que integram grupos pró-Irã", disse a ONG que tem sede no Reino Unido e ampla rede de fontes na Síria.

O alvo dos ataques, de acordo com a organização, foi "um depósito de foguetes do Hezbollah" no norte de Aleppo.

Desde o início do conflito entre Israel e Hamas, em 7 de outubro, este foi o maior número de mortes no Exército sírio em ataques israelenses, conforme a OSDH.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) não comentaram os ataques, mas anunciaram ter matado o "vice-comandante da unidade de foguetes e mísseis do Hezbollah", Ali Naim, em um ataque aéreo no sul do Líbano.

