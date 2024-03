European Union 2016 - European Parliament - 23.06.2016 Presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas

O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, aprovou nesta quinta-feira (28) a composição do governo apresentado pelo novo primeiro-ministro, Mohammad Mustafa, através de um decreto oficial.

O 19º governo palestino deve prestar juramento no domingo (31).

Mustafa foi nomeado no último dia 14, após a renúncia de seu antecessor, Mohammad Shtayyeh, em fevereiro.

A renovação ocorre em momento em que a comunidade internacional insta o presidente a empreender reformas institucionais, especialmente para se preparar para o período pós-guerra na Faixa de Gaza .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.