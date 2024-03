Reprodução / FDI - 26.11.2023 Mais 200 caminhões com ajuda humanitária foram enviados à Faixa de Gaza

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), tribunal da ONU com sede em Haia, na Holanda, ordenou a Israel que "garanta assistência humanitária urgente" à Faixa de Gaza , onde "a fome começou".

Estas são novas medidas provisórias emitidas pela Corte, que deve decidir sobre as acusações de genocídio feitas pela África do Sul contra o país judeu.

"Israel deve adotar todas as medidas necessárias e eficazes para garantir, sem demora, o fornecimento ininterrupto dos serviços básicos e da assistência humanitária urgentemente necessária" em Gaza, disse a CIJ.

"Os palestinos de Gaza não estão mais enfrentando apenas o risco de uma fome, a fome está chegando", disse o tribunal.

