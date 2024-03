Reprodução: Redes Sociais Ataque em Illinois na quarta-feira (27)

Um homem matou quatro pessoas e deixou sete feridas em um ataque com faca no estado de Illinois, nos Estados Unidos, na quarta-feira (27). O crime aconteceu na área residencial de Rockford. Segundo o The New York Time, o criminoso invadiu uma casa e saiu pelo bairro ferindo as pessoas.

Carla Redd, chefe de polícia de Rockford, afirmou ao jornal norte-americano que um suspeito foi levado sob custódia, mas que o motivo do ataque ainda não foi descoberto.

Três vítimas morreram no local e uma quarta morreu em um hospital, disseram as autoridades. Os sete feridos foram levados para hospitais da região.

Segundo a polícia local, o autor do crime tem 22 anos e não estava acompanhado. “Não acreditamos que haja outros suspeitos em fuga ou foragidos neste momento específico”, disse o chefe Redd em entrevista.

Entre as vítimas mortas, há uma adolescente de 15 anos, uma senhora de 63 anos e dois homens, de 49 e 22 anos, sendo um deles carteiro.

De acordo com o prefeito da cidade de Rockford, Tom McNamara, “diversas jurisdições” estavam “trabalhando em várias cenas de crime para desenvolver uma compreensão do que aconteceu em um esforço para evitar que isso aconteça novamente”.

