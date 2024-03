Reprodução/Flickr Javier Milei chamou Gustavo Petro de "assassino terrorista"

Em protesto às declarações do presidente argentino, Javier Milei , contra o presidente colombiano, Gustavo Petro , o governo da Colômbia decretou na quarta-feira (27), que todo o corpo diplomático da Argentina fosse expulso de seu território.



Em entrevista ao programa "Oppenheimer Presenta", da CNN en Español, Milei chamou Petro de "assassino terrorista".

"Não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista", disse o líder argentino, referindo-se ao passado de guerrilha de Petro.

"As expressões do presidente argentino deterioraram a confiança da nossa nação, além de ofenderem a dignidade do presidente Petro, que foi eleito democraticamente", disse o governo da Colômbia em comunicado.



Antes da divulgação da medida, Camilo Romero, o embaixador colombiano na Argentina, escreveu no X que o governo colombiano estava "explorando todas as medidas" para responder às declarações do presidente argentino contra Petro.

