Reprodução/Redes Sociais (UNRWA) Crianças esperam na fila por comida em Gaza

Um estudo realizado e divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) nesta quarta-feira (27) concluiu que mais um bilhão de refeições são desperdiçadas no mundo todos os dias - ao mesmo tempo que 800 milhões de pessoas passam fome.

O cálculo ainda é provisório, destacou o PNUMA no estudo - a quantidade de alimentos desperdiçados "pode ser muito maior", segundo o Índice de Desperdício de Alimentos.

De acordo com o estudo, cerca de um quinto dos alimentos adquiridos por famílias, restaurantes e outros serviços alimentares foram desperdiçados em 2022, o que corresponde a 1,05 bilhão de toneladas de alimentos e a mais de 1 trilhão de dólares (R$ 5,21 trilhões na cotação da época).

Ao todo, calcula-se que 13% dos alimentos produzidos em todo o mundo vão parar no lixo ainda durante o percurso entre o campo e o consumo. Além disso, um terço de toda a produção é descartado antes mesmo de ser comercializada.

“O desperdício de alimentos é uma tragédia global. Milhões passarão fome hoje, à medida que os alimentos são desperdiçados em todo o mundo”, diz Inger Andersen, diretora do Programa das Nações Unidas

Segundo o relatório, a produção e emissão de CO2 causada pelo desperdício de alimentos é cinco vezes maior que o total produzido pelo setor da aviação.

O estudo dividiu o desperdício de alimentos em duas categorias: aqueles descartados por famílias, restaurantes ou outros estabelecimentos e os que vão para o lixo ainda na produção. Na primeira categoria, as famílias foram responsáveis por 60% do total do descarte desses alimentos, enquanto o setor de serviços de alimentação e o varejo causaram, respectivamente, 28% e 12% do desperdício.

Richard Swannell, funcionário da organização sem fins lucrativos WRAP - que participou da produção do estudo - afirmou à AFP que uma das principais razões para o desperdício é o fato das pessoas comprarem mais alimentos do que precisam e calcularem mal o tamanho das porções, descartando as sobras.

Além disso, outro problema são as datas de validade: alguns produtos são jogados fora quando ainda estão aptos para consumo, porque as pessoas presumem incorretamente que estragaram.

A falta de refrigeração também foi apontada como um dos fatores que levam ao desperdício de comida - uma vez que muitos alimentos se estragam ou se perdem ao longo do transporte.

O relatório explica que muitos dos alimentos, especialmente no mundo em desenvolvimento, se perdem no transporte ou estragam devido à falta de refrigeração.

O desperdício de alimentos tem "efeitos devastadores" para as pessoas e o planeta, disse o informe. A conversão de ecossistemas naturais em agricultura é uma das principais causas da perda de habitat, mas o desperdício de alimentos ocupa o equivalente a quase 30% da terra destinada ao uso agrícola.

"Se o desperdício de alimentos fosse um país, seria o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa do planeta atrás dos Estados Unidos e China", disse Swannell.

