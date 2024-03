Ricardo Stucket Presidente Lula reunido com o Congresso Nacional no fim do ano passado

De acordo com uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta quarta-feira (27), o Congresso Nacional registrou sua melhor avaliação desde 2003. Segundo o levantamento feito pelo instituto, 22% das pessoas aprovam o trabalho dos parlamentares, contra 23% dos que desaprovam e 53% acreditam que o trabalho é regular.



Os números são significativos ao analisar a série histórica do Datafolha, que faz esse levantamento desde 1993. O Senado Federal, comandado por Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e a Câmara dos Deputados, liderado por Arthur Lira (PP-AL) é o mais favorável desde o fim de 2003, quando o ótimo/bom era de 24%, enquanto o ruim/péssimo era 22%.









A aprovação já foi maior em novembro de 2010 (25%) e em abril de 2019 (22%). Entretanto, as rejeições eram maiores: 30% e 32%, respectivamente. Em maio de 2020, no governo Bolsonaro, a aprovação era de 18%, enquanto a reprovação chegava a 32%.



A atual pesquisa mostra uma grande queda em comparação com o último levantamento feito pelo instituto: a avaliação negativa saiu de 35% para 23%, assim como uma subida um pouco mais discreta sobre a aprovação do trabalho dos parlmentres: 18 para 22%.

Ainda segundo o levantamento, quem aprova o governo Lula entre deputados e senadores, tem a melhor avaliação (36%). As maiores reprovações são as pessoas com maior instrução acadêmica (31%) e a classe média brasileira (33%).

Foram ouvidas 2.002 pessoas em 147 municípios de todo país nos dias 19 e 20 de março, com margem de erro de 2 p.p. para mais ou menos.

