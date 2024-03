Reprodução/Redes Sociais (UNRWA) Crianças esperam na fila por comida em Gaza

O Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou, nesta segunda-feira (25), uma resolução exigindo um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza , além da libertação de todos os reféns. A proposta, aprovada pela primeira vez desde o início do novo confronto entre Israel e Hamas , contou com 14 votos favoráveis. Os Estados Unidos se abstiveram da votação.

A aprovação, inclusive, foi aprovada justamente pela abstenção norte-americana. Aliado histórico de Israel, os Estados Unidos já vetaram outras três propostas feitas no Conselho de Segurança. Já na semana passada, uma proposta dos EUA havia sido vetada por Rússia e China pelo fato de não incluir um cessar-fogo explícito. Com a pressão internacional, Washington acabou cedendo.

O texto aprovado nesta segunda foi redigido pelos 10 membros eleitos do órgão – Argélia, Equador, Guiana, Japão, Malta, Moçambique, Coreia do Sul, Serra Leoa, Eslovênia e Suíça. Autoridades israelenses, porém, criticaram a decisão, afirmando que podem não cumprir a determinação do Conselho de Segurança.

Desde o início da guerra, iniciada com o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, mais de 33 mil pessoas morreram. Israel conta cerca de 1.200 vítimas fatais, quase todas no dia da invasão. Por outro, lado mais de 32 mil palestinos morreram com as ações do governo israelense. Os óbitos, em sua maioria, são de mulheres e crianças.

