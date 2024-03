Kremlin - 30.10.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu que os responsáveis pelo massacre em uma casa de shows em Moscou, que deixou mais de 140 mortos, vão pagar.

O mandatário confirmou que quatro pessoas envolvidas no ataque foram detidas pela polícia e comparou a ação dos assassinos aos nazistas na Segunda Guerra Mundial.

O ataque começou por volta das 20h (14h em Brasília), quando a banda Picnic estava se preparando para tocar na casa de shows Crocus City Hall, em Krasnogorsk, cidade próxima a Moscou. Ao menos cinco homens começaram o ataque no saguão e, depois, invadiram o local, de acordo com a agência de notícias Tass.

Ainda ontem, o atentado foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

Autoridades russas informaram que ao menos cinco homens armados invadiram o local, fazendo com que o ataque fosse considerado o pior dos últimos 20 anos na Rússia.

Houve ainda duas explosões no local. Conforme informações da agência estatal russa, dezenas de ambulâncias e dois helicópteros foram enviados ao local.

Alguns vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram quatro criminosos avançando e atirando repetidamente. Nas publicações, as pessoas tentam se proteger embaixo dos assentos.

