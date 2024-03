Reprodução/TASS Centro comercial na Rússia foi atacado por homens armados

Homens armados invadiram uma casa de show na cidade de Krasnogorsk , localizada nos arredores de Moscou , na Rússia , nesta sexta-feira (22). Segundo informações da agência estatal russa "Tass", ao menos quatro criminosos usaram rifles de assalto e atiraram contra pessoas que estavam no estabelecimento, chamado de Crocus City Hall. O Serviço Federal de Segurança da Rússia já contabiliza 40 mortos e pelo menos 100 feridos.

Houve ainda duas explosões no local. Conforme informações da agência estatal russa, dezenas de ambulâncias e dois helicópteros foram enviados ao local. "A aviação está envolvida no combate a incêndios em Crocus City", informou o Departamento Principal do Ministério de Emergências da Região de Moscou.

De acordo com testemunhas, uma banda chamada Picnic estava se preparando para tocar no momento do atentado. Os criminosos iniciaram o ataque no lobby da casa e, em seguida, invadiram o salão, de acordo com a agência oficial de notícias Tass.

Alguns vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram quatro criminosos avançando e atirando repetidamente. Nas publicações, as pessoas tentam se proteger embaixo dos assentos. Veja abaixo. As imagens são fortes .



The terrorists are shooting at anyone and everyone. #Moscow pic.twitter.com/iHMSDXSVZn — FJ (@Natsecjeff) March 22, 2024

