Fernando Frazão/Agência Brasil Em São Paulo, os termômetros que marcaram 34ºC na quinta-feira (21) devem ficar entre 18ºC e 23ºC no final de semana.

As temperaturas caíram em boa parte da região Sudeste nesta sexta-feira (22). A previsão é de que os quatro estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e parte do Espírito Santo sejam afetados por chuvas intensas, consequência da aproximação de uma frente fria.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva será mais forte no Vale do Paraíba e no litoral norte de São Paulo, no sul e na Zona da Mata de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. Confira a temperatura das capitais:

Em São Paulo, os termômetros que marcaram 34ºC na quinta-feira (21) devem ficar entre 18ºC e 23ºC ao longo do final de semana. As fortes chuvas podem causar alagamentos na cidade.

No Rio de Janeiro, a sexta-feira amanheceu chuvosa. A temperatura, que chegou a 38ºC na última semana, caiu drasticamente, com previsão mínima de 20°C e máxima de 29°C. A chuva deve aumentar ainda mais a partir da tarde, principalmente nas zonas Norte e Oeste, podendo atingir 200 mm em 24 horas.

Em Belo Horizonte, a menor temperatura registrada nesta sexta foi de 20,6ºC, na região Oeste da capital mineira. Com máxima prevista de 29ºC, a temperatura deve seguir em declínio.

Na capital capixaba, as temperaturas seguem altas e acompanhadas de uma chuva moderada. A frente fria deve afetar mais intensamente a região sul, que tem previsão mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Quanto tempo o frio deve durar?

Nesta estação acontecerá o fim do El Niño, fenômeno que provocou as ondas de calor que elevaram as temperaturas em todo o país nas últimas semanas.

Relatório da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), instituto de monitoramento de fenômenos meteorológicos dos EUA, o El Niño deve alcançar a neutralidade entre os meses de abril e junho. Aos poucos, o fenômeno dará lugar ao La Niña, mas o calor deve continuar até metade de abril.