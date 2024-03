Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

Uma pesquisa do Datafolha, divulgada pelo jornal "Folha de S.Paulo" nesta sexta-feira (22), revela que 58% dos entrevistados acreditam que os governantes devem ter direito à reeleição. Por outro lado, 41% apoiam o fim deste direito. Os demais entrevistados não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em 147 municípios brasileiros nos dias 19 e 20 de março, com uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Atualmente, a discussão sobre a reeleição está em pauta no Senado, onde líderes estão debatendo uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que poderia acabar com a reeleição para funções do Poder Executivo, como prefeitos, governadores e presidente da República. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), está à frente dessa discussão, buscando promover uma "megarreforma eleitoral".

Uma das propostas em consideração é a criação de mandatos únicos de 5 anos para todas as funções eletivas, exceto para senadores, que teriam mandatos de 10 anos.

De acordo com o Datafolha, a continuidade da reeleição é mais apoiada entre aqueles que se identificam como petistas, com 67% de aprovação. Por outro lado, entre os que se declaram bolsonaristas, o índice favorável à reeleição é de 54%.

A pesquisa também apontou que 71% dos jovens de 16 a 24 anos são contra o fim da reeleição. Além disso, os mais ricos e os menos instruídos também são a favor da recondução ao cargo, representando 62% e 61% desses grupos, respectivamente.