Ricardo Stuckert - 22.05.2023 Emmanuel Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron , visitará a Guiana Francesa e o Brasil entre os próximos dias 25 e 28 de março e deve discutir o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) com seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Os dois primeiros dias da viagem serão dedicados ao país fronteiriço com o estado brasileiro do Amapá, onde o líder francês viajará até o Parque Amazônico da Guiana.

Já no dia 27 de março, Macron chegará a Belém para ser recebido por Lula em compromisso referente à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP), que ocorrerá na capital do Pará em 2025.

Esta será a primeira visita oficial de um presidente francês ao Brasil em mais de 10 anos. A expectativa é de que França e Brasil reforcem as parcerias bilaterais, com a assinatura de pelo menos 10 contratos em áreas como energia, tecnologia e segurança.

Durante sua passagem pelo território brasileiro, Macron também conhecerá o estaleiro em Itaguaí, no Rio de Janeiro, complexo naval no qual são construídos submarinos de origem francesa.

Por fim, o presidente da França visitará São Paulo e Brasília, onde Macron e Lula devem debater questões relacionadas ao acordo comercial entre o Mercosul e a UE.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.