O secretário de Estado Antony Blinken informou, durante uma entrevista na Arábia Saudita, que os Estados Unidos apresentaram uma proposta de resolução no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) pedindo cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza .

De acordo com Blinken, o cessar-fogo também exige a libertação dos mais de 100 reféns que estão com o grupo extremista Hamas.

"Esperamos sinceramente que os países apoiem isso. Penso que isso enviaria uma mensagem forte, um sinal forte. Mas, claro, apoiamos Israel e o seu direito de se defender", afirmou o secretário durante entrevista.

Ele acrescentou também que os EUA estão trabalhando junto com Egito e o Catar para promover o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Os Estados Unidos são aliados de Israel, apesar de terem mudado o tom em relação à guerra nas últimas semanas. Anteriormente, eles vetaram resoluções de outros países sobre o conflito. Um dos textos vetados foi feito pelo Brasil, em outubro de 2023.





No começo de março, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que a abordagem do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , em Gaza pode arruinar a imagem do país, dizendo que "ele está prejudicando Israel mais do que ajudando" . Além disso, o líder norte-americano pediu um cessar-fogo imediato.

"O que está acontecendo é que Netanyahu tem o direito de defender Israel, o direito de continuar a perseguir o Hamas, mas ele deve prestar mais atenção às vidas inocentes sendo perdidas como consequência das ações tomadas", afirmou Biden.

O conflito entre Israel e Hamas, que vai completar seis meses em abril, já deixou mais de 32 mil mortos do lado da Palestina e 1.200 mortos do lado israelense. Ainda, mais de 70% do território de Gaza já foi destruído por causa da guerra.

