Um passageiro se revoltou com a demora das chegadas e partidas dos ônibus no Terminal Varginha, na Zona Sul de São Paulo, e quebrou mobiliários da empresa concessionária na noite de quarta-feira (20).

O caso aconteceu entre 21h e 22h, horário de pico no terminal. Outros passageiros relataram esperar mais de duas horas para conseguir embarcar nos ônibus da viação Transwolff, que faz a linha 6072/10 Jd. São Nicolau - Term. Varginha, na direção de Parelheiros.

Revolta de um passageiro q ficou 3 horas esperando ônibus no Terminal Varginha #BDSP pic.twitter.com/Q941NMCbx3 — Expedito Neto (@tauaensee) March 21, 2024

Na gravação, um homem de camiseta rosa é visto jogando os móveis dos fiscais da empresa, enquanto é acompanhado por gritos e apoiado por outro homem de azul.



No vídeo, também é possível ver um ônibus da Transwolff bastante cheio, enquanto outros passageiros aguardam o embarque em outra fila.

A SPTrans afirmou, através de nota, que notificou a concessionária responsável pela operação da linha 6072/10 e está "realizando reuniões para que sejam tomadas as medidas necessárias para que o serviço dos coletivos esteja de acordo com o padrão exigido pela cidade de São Paulo".

Ainda, policiais foram acionados para conter o passageiro.

A concessionária Transwolff afirmou que "lamenta o ato de vandalismo no Terminal Varginha na noite desta quarta", acrescentando que registrou boletim de ocorrência da ação.



A empresa também admitiu que não está prestando os serviços adequados para a população.



"Essa manifestação de duas pessoas, e não da população, corrobora como suspeita. Admitimos que a operação não está no padrão Transwolff, mas isso não justifica essa cena lamentável de destruição do patrimônio público. Pedimos desculpas para a população e vamos resolver estas questões muito em breve", declarou a empresa.

