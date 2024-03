Reprodução X Momento em que a mulher vai em direção a urna para derramar tinta onde estão as cédulas eleitorais

Imagens divulgadas pela Comissão Eleitoral Central russa mostram uma mulher despejando um líquido escuro em uma urna de papel em seção de votação em Moscou.

Esta sexta-feira (15) é o primeiro dos três dias que fazem parte do período de otação para as eleições presidenciais da Rússia neste ano.

🇷🇺🗳 #EleccionesRusia Una mujer arrojó su papeleta en la urna, luego vertió un líquido en la urna



👇✋ Valiente es pero creo que le tocará #Ventana o #Escalera ... #AmigosDePutin #Putin pic.twitter.com/j6HPdDQePi — Jacobo Ramos (@Jacobo_Ramos_) March 15, 2024





Provável reeleição de Putin

Ao longo do dia, começaram a aparecer nas redes sociais vídeos de protestos pontuais.

Internamente, há uma certeza que o presidente será reeleito para mais seis anos, mas o Kremlin busca números recordes neste pleito. O time do presidente vazou à imprensa buscar até 80% de votação e 70%, de comparecimento, números ainda melhores do que os do pleito de 2018.

Nas pesquisas, Putin tem até 75% de intenções de voto, enquanto os rivais não passam de 6%.

Estão habilitados a votar 114,2 milhões dos 146 milhões de russos. Segundo a comissão eleitoral, 2,6 milhões já votaram de forma antecipada, boa parte nos territórios ocupados pelo Kremlin na Ucrânia.

