Reprodução/Wikimedia Commons e Divulgação/Gabinete do presidente da Ucrânia Putin e Zelensky

A Ucrânia bombardeou nesta sexta-feira (15) a região russa de Belgorod, na fronteira entre os dois países, em meio às eleições que devem confirmar a manutenção do presidente Vladimir Putin no poder até 2030 .

Segundo o governo de Belgorod, o balanço dos ataques é de pelo menos um morto - um membro das forças de defesa regionais - e três feridos, enquanto alertas de mísseis foram acionados e desativados diversas vezes.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que "todas as tentativas de infiltração da Ucrânia em Belgorod nos últimos três dias foram contidas", e as operações de voto na região continuam, apesar dos ataques.

"Minha mulher e eu estamos indo a nosso colégio eleitoral para fazer aquilo que cada um de nós deve fazer: uma escolha pelo futuro de nossos filhos", disse o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

As eleições presidenciais na Rússia vão até domingo (17), porém não há dúvidas quanto ao resultado, somente sobre qual será o percentual da vitória de Putin.

"Gostaria de parabenizar Vladimir Putin por sua esmagadora vitória nas eleições. Nenhuma oposição, nenhuma liberdade, nenhuma escolha", ironizou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no X (antigo Twitter).

A votação acontece inclusive nas províncias ucranianas parcialmente ocupadas e anexadas ilegalmente pela Rússia: Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporizhzhia, em meio a acusações de fraudes, participação forçada de eleitores e ausência de reais opositores - o mais famoso deles, Alexey Navalny, morreu em circunstâncias suspeitas em uma colônia penal na Sibéria em 16 de fevereiro.

