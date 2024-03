Presidencia Ucrania - 25.09.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

A Rússia promoveu um ataque com mísseis à infraestrutura civil na cidade portuária ucraniana de Odessa, no Mar Negro . A ofensiva ocorreu nesta sexta-feira (15), e deixou ao menos 14 mortos e 46 feridos. De acordo com as autoridades da Ucrânia, essa foi a investida russa mais letal em semanas.

Os ataques de Moscou se intensificaram contra a cidade do sul nas últimas semanas. Drones e mísseis foram lançados na região quase todos os dias.

Em mensagem enviada via Telegram, o governador regional, Oleh Kiper, disse: "Como resultado do ataque de mísseis da Rússia, 14 pessoas foram mortas, incluindo moradores locais, um médico e um socorrista".

Entre as vítimas estão médicos e socorristas. Eles foram atingidos por um segundo míssil, que caiu no momento em que os profissionais de saúde estavam no local do primeiro ataque para tratar os feridos.

Ao todo, dez casa particulares, um gasoduto de baixa pressão e veículos de resgate foram atingidos pelo ataque, segundo informou os serviços de emergência.

O porto de Odessa é um dos maiores da Ucrânia, e vem sendo visado há muito tempo pelos russos, especialmente após Moscou desistir de um acordo firmado pela Organização das Nações Unidas , que visava a passagem segura de carregamentos de grãos ucranianos pelo Mar Negro.



O chefe de gabinete da Presidência ucraniana, Andriy Yermak, informou via Telegram que "o terror russo em Odessa é um sinal da fraqueza do inimigo, que está lutando contra civis ucranianos em um momento em que não pode garantir a segurança das pessoas em seu próprio território".

Como resposta, a Ucrânia utilizou de drones de longo alcance para um contra-ataque. Eles intensificaram os ataques a uma série de refinarias de petróleo durante esta semana, que marca as eleições presidenciais.

Segundo Moscou, o país não promoveu ataques contra civis na invasão em grande escala da Ucrânia , que completou dois anos no dia 24 de fevereiro. Entretanto, muitos tenham sido mortos em frequentes ataques aéreos russos em todo o país.

