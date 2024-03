Reprodução Perfume Bolsonaro

A pré-venda da linha de perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou e terminou nesta quinta-feira. Em seis horas, todas as unidades vendidas na loja do maquiador e amigo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Agustin Fernandez, esgotaram. Vendido a R$ 197 neste primeiro momento, o produto será lançado oficial no dia 21 de março, quando o ex-presidente completará 69 anos.

A expectativa é de que, após o lançamento, o preço do produto seja elevado a R$ 247. Na loja de Agustin, o perfume é descrito como uma mistura entre laranja, limão-taiti e tangerina. Flores como jasmim e rosa também constam entre os ingredientes, ao lado de especiarias como alecrim e noz-moscada.

"Por fim, mergulhe nas profundezas sedutoras de um fundo amadeirado e sensual, onde o âmbar e o patchouli se entrelaçam com a riqueza do cedro e a suavidade do almíscar branco, envolvendo você em uma aura de mistério e elegância duradoura", diz trecho da descrição.

Nas redes sociais, o maquiador comemorou o sucesso de vendas: 'Sem palavras. Esgotou em seis horas com um post no Facebook, uma foto de celular e um vídeo de seis segundos. Não sei nem o que dizer', afirmou Agustin Fernandez.



Segundo o amigo pessoal de Michelle, o perfume tem o intuito de conectar o ex-presidente aos seus eleitores: 'Não é só um produto, eu queria prestigiar Bolsonaro nele'."

Perfume Michelle

Além de Bolsonaro, a ex-primeira-dama também tem um perfume para chamar de seu na marca de Agustin. A fragrância batizada de 'Lady M' é assinada pela presidente do PL Mulher que também tem uma linha de maquiagem e de produtos skin care. A parceria entre Michelle e seu maquiador deu origem a linha 'Agustin Fernandez by Michelle Bolsonaro'.

Em suas redes sociais, são comuns os posts de publicidade da ex-primeira-dama divulgando os produtos. Alguns dos conteúdos contam, inclusive, com a participação do ex-presidente, que já de modelo para a esposa usar seus produtos de cuidados com a pele.