Reprodução/TV Globo - 09.09.2020 Os suspeitos foram levados e ouvidos por meio da Central Estadual de Plantão Digital

Dois homens foram detidos após supostamente esfaquear uma pessoa no São José, na Região Oeste de Belo Horizonte. A vítima é Michael Jackson de Assis Almeida, de 31 anos, que denunciou os irmãos Leandro Gil dos Santos, de 31 anos, e Leonardo Gil dos Santos, de 36 anos. O caso ocorreu na madrugada do último domingo (10).



Segundo a Polícia Civil de Belo Horizonte, os dois suspeitos foram conduzidos e ouvidos por meio da Central Estadual de Plantão Digital.

Michael Jackson foi esfaqueado com golpes no abdômen, perna e braços, sendo encaminhado para o pronto-socorro do hospital João XXIII, no Centro da capital. De acordo com a vítima, Leonardo teria aplicado um 'mata-leão' enquanto Leandro o atingia com golpes de faca.

Segundo as investigações, que ainda estão em curso, o caso teria ocorrido devido a uma traição. Leandro teria descoberto que sua esposa estava tendo um caso com Michael Jackson. No momento da descoberta, ele estava em uma viagem no Rio de Janeiro.

Às autoridades, Leandro relatou que estava na casa de familiares quando recebeu um convite de Michael para conversar. Quando atendeu, ele teria percebido que Michael estava com uma faca na cintura. Ela teria sido tomada por Leandro, que deferiu os golpes contra ele.

Segundo a Polícia Civil, Leandro teve a prisão decretada por tentativa de homicídio, já Leonardo foi ouvido e liberado.