Reprodução/redes sociais Avião monomotor caiu no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte

Um avião de pequeno porte caiu no Aeroporto da Pampulha , em Belo Horizonte , na tarde desta quarta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, duas pessoas morreram carbonizadas. Já uma terceira vítima foi socorrida com vida, em situação estável, e foi levada para um hospital por uma aeronave da Polícia Federal.



Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio já foi debelado e o avião de pequeno porte está fora da pista. Os militares seguem no local para investigar o caso e entender o motivo da queda. As identidades das vítimas não foram divulgadas até a publicação desta reportagem.





A assessoria dos Bombeiros ainda revelou que a aeronave chegou a decolar no Aeroporto da Pampulha, mas perdeu altitude e caiu na pista lateral. O modelo do monomotor ainda não foi confirmado.

Un #Cessna208 de la PF de Brasil 🇧🇷, sufrió una falla de motor durante el ascenso inicial en el Aeropuerto de #Pampulha . Como se observa, el ángulo de ascenso era muy pronunciado y la tripulación trató de realizar, con poco éxito, una maniobra denominada 180° reversible. pic.twitter.com/BW1Km6ME1d — Transponder 1200 (@Transponder1200) March 6, 2024