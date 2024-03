Divulgação/UNRWA Abrigo da UNRWA na Faixa de Gaza

Negociadores do Hamas deixaram o Cairo, no Egito, nesta quinta-feira (7), após dias de reuniões sem nenhum avanço nas propostas para um cessar-fogo em Gaza em troca da libertação de reféns.

De acordo com o noticiário estatal egípcio Al Qahera, a delegação deixou o Egito para avaliar as sugestões e que as reuniões para um acordo devem ser retomadas na próxima semana.

“A delegação do Hamas deixou o Cairo hoje para consultar a liderança do movimento, enquanto as negociações e os esforços continuam para parar a agressão, devolver os deslocados e levar ajuda humanitária ao nosso povo palestino”, afirmou o Hamas num comunicado.

Pontos críticos da negociação

Representantes do Hamas já afirmaram que irão insistir no cessar-fogo permanente como uma condição para a libertação dos reféns. Na quarta (6), o grupo militante afirmou, em comunicado, que continuará a trabalhar por um cessar-fogo na faixa de Gaza, mesmo com a ausência dos representantes israelenses na última rodada de negociações no Cairo.

Na terça-feira (5), em Beirute, Osama Hamdan, membro do Hamas, reforçou as principais exigências grupo: o fim da ofensiva militar israelense, a saída das forças israelenses e o regresso às suas casas de todos os habitantes de Gaza, que foram forçados a se deslocar.

"A segurança e a proteção do nosso povo só serão alcançadas com um cessar-fogo permanente, o fim da agressão e a desocupação de cada centímetro da Faixa de Gaza", disse Hamdan aos jornalistas em Beirute.