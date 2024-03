Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 A severa destruição na área de Al Remal em Gaza causada pelos ataques aéreos israelenses

Após cerca de cinco meses de conflito, a negociação para uma trégua nos bombardeios na Faixa de Gaza será retomada neste domingo (3). A conversa acontece em Cairo, no Egito.

A guerra entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro , quando atentados do grupo extremista mataram mais de 1,2 mil pessoas israelenses. A reação na Faixa de Gaza tirou as vidas de mais de 30 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde do enclave.

Uma delegação do Hamas, liderada pelo vice-chefe Khalil Al-Hayya, foi até a capital egípcia para apresentar uma resposta oficial no fim de janeiro. Ainda, segundo as autoridades americanas, um acordo de cessar-fogo está "sobre a mesa" e "a bola está no campo do Hamas". Israel, no entanto, não confirmou a aprovação desse pacto.

No sábado (2), os Estados Unidos realizaram o primeiro lançamento aéreo de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza após um ataque que matou mais de 100 pessoas que buscavam por comida na região.





O envio de ajuda humanitária foi anunciado na última sexta-feira (1º) pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. "Pessoas inocentes foram pegas em uma guerra terrível, incapazes de alimentar suas famílias, e você viu a resposta quando tentaram obter ajuda. Precisamos fazer mais", disse o mandatário.

De acordo com o Escritório para Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) da Organização das Nações Unidas (ONU), ao menos 576 mil pessoas, um quarto da população de Gaza, estão próximos da fome extrema.