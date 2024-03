Reprodução Inmet Previsão do Inmet para esta quinta-feira (7)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para chuvas fortes em quase todo o país. No Sudeste, o Rio de Janeiro está completamente coberto pelo alerta de "Perigo" e deve enfrentar tempo instável nesta quinta-feira (7).

Na região Sudeste, o Rio de Janeiro está sob alerta de "Perigo", identificado pela cor laranja. O aviso também abrange partes de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

Nas próximas horas, espera-se um aumento na intensidade das chuvas, especialmente nessas áreas destacadas em vermelho e amarelo. O tempo estará predominantemente nublado, com muitas nuvens e chuvas isoladas. A frente de chuva avança um pouco mais em direção ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo.

O Inmet emitiu um alerta semelhante, classificado como "Perigo", para áreas do Nordeste e Norte devido às fortes chuvas, válido até as 10h de quinta-feira (7).

Para essas regiões, espera-se ventos intensos de até 100 km/h, com risco de interrupção de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e raios. É aconselhável evitar abrigar-se debaixo de árvores durante rajadas de vento devido ao risco de queda e raios.

O Inmet também emitiu avisos de "Perigo Potencial" (amarelo) para a maior parte do território. Todas as regiões serão afetadas pelas chuvas até as 10h de sexta-feira, com previsão de chuvas entre 20 e 30 mm/h, ventos fortes e baixo risco de interrupção de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e raios.

Previsão para hoje: