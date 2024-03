FreePik Temperatura do oceano também preocupa os cientistas

Fevereiro foi o nono mês consecutivo em que o mundo bateu recorde de calor , segundo os cientistas do observatório europeu Copernicus. As temperaturas vêm aumentando desde junho de 2023, não só na atmosfera, mas no oceano também.

"Fevereiro junta-se à longa série de recordes dos últimos meses. Por mais notável que isto possa parecer, não é realmente surpreendente, uma vez que o aquecimento contínuo do sistema climático conduz inevitavelmente a novos extremos de temperatura", diz o diretor do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S), Carlo Buontempo.

Ainda, fevereiro deste ano alcançou a temperatura média do ar de superfície de 13,54°C, equivalendo a 0,81°C acima do registrado de fevereiro de 1991-2020 e 0,12°C acima do recorde anterior, que ocorreu em fevereiro de 2016.

Ademais, o observatório destaca que a temperatura média global nos últimos doze meses (março de 2023 - fevereiro de 2024) está 0,68°C acima da média de 1991-2020 e 1,56°C acima da média pré-industrial de 1850-1900, portanto, é a mais alta já registrada.





Oceano

O instituto mostra ainda que as temperaturas no oceano também estão acima da média. Em fevereiro, os mares atingiram 21,06°C, um recorde quando comparado com qualquer mês, segundo os dados do Copernicus.

O recorde anterior era de agosto de 2023, que registrou 20,98°C.

"O clima responde às concentrações reais de gases com efeito de estufa na atmosfera, pelo que, a menos que consigamos estabilizá-los, enfrentaremos inevitavelmente novos recordes de temperatura global e as suas consequências”, afirmou Buontempo.