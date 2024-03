Reprodução/X/@NikkiHaley - 21.01.2024 Nikki Haley desiste de pré-candidatura à presidência dos EUA pelo Partido Republicano

Nikki Haley anunciou sua saída da corrida para representar o Partido Republicano nas eleições dos Estados Unidos deste ano.

A ex-governadora da Carolina do Sul discursou em Charleston na manhã desta quarta-feira (6), após ter perdido para Donald Trump em 14 dos 15 estados que foram às urnas nessa "SuperTerça" (5).

"Chegou a hora de suspender minha campanha", afirmou. "Eu disse que desejava que os americanos tivessem suas vozes ouvidas. Eu fiz isso. Eu não tenho arrependimentos".

No discurso, a republicana não anunciou apoio imediato a Trump – como Ron DeSantis fez ao retirar sua candidatura em janeiro. Na atual corrida eleitoral, Nikki Haley vinha representando a parcela do partido que resiste à nomeação do ex-presidente.

"Cabe agora a Donald Trump ganhar os votos daqueles do nosso partido e de outros que não o apoiaram", disse a republicana. "Na melhor das hipóteses, a política consiste em trazer as pessoas para a sua causa, e não em rejeitá-las. E nossa causa conservadora precisa urgentemente de mais pessoas".

Trump agora é o único pré-candidato do Partido Republicano à corrida eleitoral. Ele apresenta vantagem contra o atual presidente, o democrata Joe Biden, segundo pesquisa do New York Times e Sienna College divulgada no último sábado (2). O levantamento indicou o ex-presidente com 48% das intenções de voto e Biden, com 43%.

Nikki Haley foi nomeada por Donald Trump como embaixadora da ONU em novembro de 2016, logo após o republicano ter vencido as eleições contra Hillary Clinton. Haley, no entanto, renunciou ao cargo em janeiro de 2019, sem divulgar os motivos.