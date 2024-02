Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 Destruição causada por Israel na Faixa de Gaza

Os Estados Unidos solicitaram formalmente a Israel que o país assinasse uma carta garantindo o compromisso de não violar os direitos humanos com armamentos fornecidos pelos EUA, conforme confirmado pelo porta-voz do Departamento de Estado, Matt Miller.



Este pedido, segundo Miller, não é exclusivo a Israel, mas abrange todas as nações que recebem apoio militar dos Estados Unidos.

Miller enfatizou que a carta insta os países beneficiários da assistência dos EUA a "fornecer garantias por escrito de que utilizarão as armas de acordo com a lei da guerra dos EUA e não irão facilitar, negar ou restringir arbitrariamente a assistência".





Durante um briefing do Departamento de Estado nesta quarta-feira (28), Miller explicou que há um processo em curso com cada país receptor de assistência militar dos Estados Unidos para garantir a conscientização sobre os requisitos do memorando de segurança nacional.

O prazo para que esses países forneçam as garantias por escrito é de 45 dias, e o processo já está em andamento.

Israel tem sido objeto de críticas por sua conduta na guerra na Faixa de Gaza , com um grande número de fatalidades registradas. Autoridades norte-americanas têm pressionado o país a tomar medidas para reduzir o número de vítimas.

O Congresso dos Estados Unidos está aumentando os apelos para condicionar a ajuda militar a Israel, enquanto nações ao redor do mundo expressam preocupação com uma possível escalada militar em Rafah, onde mais de um milhão de pessoas foram deslocadas.

Anteriormente, Miller confirmou que os Estados Unidos estão avaliando os danos civis causados por armamentos americanos em Israel.