Trump debocha de Nikki Haley e parabeniza "nenhum dos candidatos"





O ex-presidente Donald Trump conquistou uma vitória expressiva no caucus republicano de Nevada, nesta quinta-feira (9), consolidando sua posição como favorito na disputa pela nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Trump obteve mais de 95% dos votos no caucus, derrotando seu único concorrente, Ryan Binkley, e garantindo os 26 delegados do estado.

Em seu discurso de vitória, Trump provocou sua concorrente, Nikki Haley , ao parabenizar sarcasticamente "nenhuma das opções acima", referindo-se ao resultado das primárias republicanas de Nevada realizadas na terça-feira (6). Haley, que optou por disputar as primárias, foi derrotada por "nenhum destes candidatos", recebendo apenas 30% dos votos, enquanto 63% dos republicanos escolheram por nenhum candidato.





A disputa entre Trump e Haley teve uma peculiaridade em Nevada, onde os candidatos precisavam escolher entre participar do caucus ou das primárias. Como resultado, os nomes dos dois não apareceram na mesma cédula. Este cenário constrangedor para Haley refletiu-se na falta de apoio expresso de importantes figuras do Partido Republicano local, como o governador Joe Lombardo e o presidente do Partido Republicano do Condado de Washoe, Bruce Parks, que incentivaram os eleitores a votarem em "nenhum dos candidatos".

Para Haley, o revés em Nevada representou um desafio em sua estratégia de se posicionar como uma alternativa viável a Trump. Embora tenha preferido concentrar sua campanha na Carolina do Sul, seu estado natal, a falta de apoio e a derrota nas primárias em Nevada evidenciam os obstáculos que ela enfrenta na tentativa de conquistar a indicação do Partido Republicano.