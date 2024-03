Morry Gash e Jim Watson/AFP Donald Trump (à esquerda) e Joe Biden (à direita)





O eleitorado de 16 estados e 1 território dos Estados Unidos vão votar nesta terça-feira (5) nas prévias dos partidos Democrata e Republicano para escolher o candidato à presidência dos partidos. A data reúne o maior número de votações o mesmo tempo e delegados em jogo e o eleitorado americano reconhece o dia de hoje como a Super Tuesday (Super Terça, em tradução livre).

Ao todo, serão disputados 865 dos 2.429 delegadaos republicanos e 1.420 dos 3.934 democratas. Assim como em 2020, os principais candidatos para o principal cargo do Executivo são Donald Trump (Republicano) e Joe Biden (Democrata).





Trump precisa de mais 942 e chegar aos 1.215 delegados para ter maioria na convenção do partido. Já o atual presidente do país, Biden precisa de mais 1.762 além dos 206 delegados que já possui. Isso significa que o resultado não vai ser definido hoje, mas os dois devem se aproximar da indicação de seus partidos.

Cada estado do país possui uma quantidade de delegados representantes, a depender de uma série de fatores como a quantidade de habitantes. O fim das prévias vão ser encerradas em 8 de junho após o caucus do Partido Democrata em Guam e Ilhas Virgens Americanas.

A disputa presidencial acontecerá em novembro, após o anúncio dos candidatos que concorrerão às eleições no 2° semestre. O Partido Republicano vai realizar a sua Convenção Nacional em Milwaukee, cidade de Winsconsin. Já os democratas farão sua convenção em 19 de agosto, em Chicago (Illinois).

Debates presidenciais

Serão realizados quatro debates entre setembro e outubro, sendo que um deles os candidatos à vice-presidência que debaterão entre si. O primeiro vai acontecer no dia 16 de setembro, em San Marcos (Texas); o segundo em 25 de setembro (entre os candidatos à vice-presidência), em Easton (Pensilvânia); o terceiro em 1 de outubro, em Petersburg (Pensilvânia); e o quarto e último debate no dia 9 de outubro, em Salt Lake City (Utah).

Principais concorrentes à disputa presidencial

Donald Trump e Joe Biden protagonizam o principal embate até o momento, que deve se sustentar até o período eleitoral. Segundo uma pesquisa feita pelo Morning Consult, divulgada no fim do mês passado, mostra que os dois estão tecnicamente empatados: Trump com 44% e Biden com 43%. Foram entrevistados 6.224 eleitores no país entre 23 e 25 de fevereiro, com margem de erro de 1 p.p.

Donald Trump pode concorrer à presidência?

Donald Trump enfrentou desafios significativos em sua campanha eleitoral devido a declarações de inelegibilidade em Estados dos EUA. Especificamente, foi impedido de concorrer nas primárias de Colorado, Maine e Illinois, devido a acusações relacionadas à sua suposta incitação à invasão do Capitólio em janeiro de 2021.

No entanto, a Suprema Corte dos EUA emitiu uma decisão unânime na segunda-feira (4), afirmando que os Estados não têm o poder, segundo a Constituição, de aplicar a Seção 3 em relação a cargos federais, especialmente a Presidência. Os juízes argumentaram que a questão deve ser tratada pelo Congresso do país. Essa decisão não se limita ao caso no Colorado, abrangendo também outras sentenças semelhantes de inelegibilidade emitidas em diferentes Estados.

Principais datas

• Primárias na Flórida (19 de março);

• Primárias em Nova York (2 de abril);

• Convenção Nacional Republicana (15 a 18 de julho);

• Convenção Nacional Democrata (19 a 22 de agosto);

• Eleições presidenciais (5 de novembro);

• Resultado das eleições (6 de janeiro); e

• Posse (20 de janeiro).