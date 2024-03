Reprodução/X Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A Suprema Corte dos Estados Unidos poderá anunciar nesta segunda-feira (4) uma nova decisão no âmbito das eleições presidenciais. O anúncio, feito em uma publicação no site do tribunal, levantou especulações de que possa sair um novo parecer acerca da inelegibilidade de Donald Trump.

O teor da decisão ainda não foi confirmado, mas a questão acerca da candidatura de Trump deve ser discutida antes que a votação no Colorado aconteça. Nesta semana, ocorrem as primárias da ‘Superterça’, dia no qual vários estados votam simultaneamente em candidatos à presidência do país.

Independentemente da decisão, Trump aparecerá nas cédulas. No entanto, se a Corte decidir que ele está inelegível, os eleitores que votarem em Trump podem ter sua escolha anulada.

O parecer pode decidir também se Trump participará das eleições gerais em novembro, bem como estipular uma nova regra para estados que estão com a mesma questão.

No início de fevereiro, a Suprema Corte ouviu seis eleitores do Colorado que defendem a inelegibilidade de Trump. Com base na cláusula insurrecionista, eles argumentaram sobre os comentários do ex-presidente em 6 de janeiro de 2021, dia da invasão ao Capitólio dos EUA.