Reprodução: Arquivo pessoal Brasileira é estuprada por sete homens na Índia

Uma turista brasileira foi estuprada na Índia por sete homens. Segundo a embaixada do Brasil em Nova Déli, capital indiana, todos os suspeitos já foram identificados e três foram presos.

O crime aconteceu durante a viagem que a mulher e o marido, que é espanhol, realizavam pela Índia. O estupro coletivo ocorreu no distrito de Dumka, na última sexta-feira (1º).

Fernanda Santos e o marido, Vicente Barbera, estavam indo de moto até o Nepal, quando decidiram parar e acampar na região de Dumka, segundo informações da imprensa local. Durante a noite, os sete homens atacaram os dois.

As vítimas denunciaram o crime às autoridades indianas e receberam atendimento médico. Os policiais que identificaram os suspeitos.

Nas redes sociais, Fernanda revelou: "Algo aconteceu com a gente que não desejo a ninguém. Sete homens me estupraram, eles nos bateram e nos roubaram, apesar de não levarem muitas coisas porque o que eles queriam era me estuprar. Estamos no hospital com a polícia”.

Através de nota, a embaixada brasileira afirmou que "seguirá à disposição para prestar toda a assistência cabível e acompanhar todos os desdobramentos do caso, em estreita coordenação com as autoridades espanholas e indianas".