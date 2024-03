Reprodução/Twitter Olaf Scholz Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz

O papa Francisco se reuniu neste sábado (2) com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em uma audiência privada no Vaticano, para discutir "os grandes problemas do mundo", incluindo as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio .

O encontro teve duração de cerca de 30 minutos e também contou com a presença do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

Em nota, a assessoria de imprensa da Santa Sé explicou que Francisco e Scholz manifestaram "a satisfação pelas boas relações e pela colaboração fecunda que existem entre o Vaticano e a Alemanha, destacando a importância da fé da sociedade cristã na sociedade alemã".





Por sua vez, Scholz revelou à imprensa que conversou com o Pontífice sobre os "problemas do mundo", como as guerras na Ucrânia e em Gaza, além de questões como "imigração, justiça social, convivência entre os povos".

"Estamos preocupados com a guerra de agressão da Rússia na Ucrânia. Lidamos com a guerra no Oriente Médio e discutimos como trazer a paz ao nosso mundo", disse o líder alemão.

Além disso, Scholz definiu a reunião com Jorge Bergoglio como "pessoalmente importante" nestes "tempos difíceis que vivemos".

Durante a audiência privada, os dois também trocaram presentes: o líder da Igreja Católica entregou ao chanceler a obra em bronze intitulada "Amor Social", representando uma criança ajudando outra a se levantar, com a inscrição "Amor Ajuda". Já Scholz retribuiu com a bola oficial da Euro2024 e uma figura de porcelana de um urso com o brasão da Alemanha.