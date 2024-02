Kremlin - 30.10.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin afirmou nesta quinta-feira (29) que os países do Ocidente correm risco de provocar uma guerra nuclear se realmente enviarem tropas para a Ucrânia.

"(As nações ocidentais) devem perceber que também temos armas que podem atingir alvos no seu território. Tudo isto realmente ameaça um conflito com o uso de armas nucleares e a destruição da civilização. Será que eles não percebem isso?!" disse Putin em discurso sobre o Estado da Nação feito em Moscou.

A fala de Putin se refere a uma declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, dada nesta semana. O líder francês comentou sobre a possibilidade do envio de tropas da Otan para a Ucrânia.

"Faremos tudo o que for necessário para que a Rússia não possa vencer esta guerra. Para alcançar este objetivo, tudo é possível", disse Macron.

A sugestão de Macron foi negada pelos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e outros países.

Segundo Putin, líderes ocidentais estariam se intrometendo em uma questão interna. Ele revelou ainda que possui um "arsenal nuclear amplamente modernizado, o maior do mundo".

Irritado, o líder russo afirmou que "as forças nucleares estratégicas estão em um estado de prontidão total” e ainda pediu para que os políticos ocidentais relembrem o destino de pessoas como Adolf Hitler, da Alemanha nazista, e Napoleão Bonaparte, da França, que invadiram a Rússia no passado e fracassaram.

“Agora as consequências serão muito mais trágicas”, disse Putin. “Eles acham que a guerra é uma caricatura”, completou.