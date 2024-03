Reprodução/Instagram Papa Francisco

O Papa Francisco afirmou nesta sexta-feira (1º) que a "ideologia de gênero" estaria sendo uma ameaça à humanidade ao "anular as diferenças" entre homens e mulheres. A fala foi dada durante uma conferência. O pontífice ainda informou que encomendou estudos sobre o que chamou de "ideologia ruim".



“Hoje, o perigo mais feio é a ‘ideologia de gênero’, que anula as diferenças. Pedi para fazer estudos sobre essa ideologia ruim do nosso tempo, que apaga as diferenças e torna tudo igual. Cancelar a diferença é cancelar a humanidade“, afirmou Papa Francisco.

O portal de notícias do Vaticano informou que estudiosos, filósofos, teólogos e pedagogos se encontraram na reunião internacional "Homem-Mulher, imagem de Deus”. Nele, foram discutidos sobre a antropologia cristã, o pluralismo, o diálogo entre culturas e o futuro do cristianismo.

O líder da igreja católica também fez alertas sobre os estudos de gênero antes de seu discurso ser lido pelo colaborador Filippo Campanelli. No texto, ele falou sobre amor, felicidade, vocação e em não sufocar a “saudável tensão interior” que cada um “carrega” dentro de si.

Papa Francisco foi duramente criticado recentemente por defender a decisão que autoriza formalmente, pela primeira vez, padres católicos a conceder bênção a casais do mesmo sexo. O documento contraria, de forma histórica, a doutrina da Igreja Católica de condenar a união homoafetiva.

Segundo a nova orientação, os padres católicos romanos têm agora a permissão de administrar bênçãos a casais do mesmo sexo, se quiserem. Os padres ainda poderão se recusar a conceder a benção, mas estão impedidos, contudo, de proibir "a entrada [em igrejas] de pessoas em qualquer situação em que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção".