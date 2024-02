Reprodução: Flickr Presidente da Argentina, Javier Milei

O governo da Argentina informou na última terça-feira (27) que o presidente ultradireitista do país, Javier Milei, ampliou as restrições do uso da linguagem neutra no governo. A medida, que antes era válida apenas na área da Defesa, passa a valer para toda a administração nacional. A informação foi dada pelo porta-voz presidencial Manuel Adorni.



Em coletiva de imprensa, Adorni informou que o governo "iniciará ações para proibir a linguagem inclusiva e a perspectiva de gênero em toda a administração pública nacional".

A resolução já foi publicada na última sexta-feira (23) no site da Presidência, mas valia apenas para o âmbito do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e dos órgãos descentralizados dessa pasta.

Adorni continua: "A língua que abrange todos os setores é a língua castelhana, não vejo por que deveria ter estruturas. É um debate do qual não vamos participar porque consideramos que as perspectivas de gênero também têm sido utilizadas como um negócio político, isso não tem discussão".