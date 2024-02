Reprodução: commons Mohammad Shtayyeh

Em meio à guerra entre Israel e Hamas, que acontece desde o dia 7 de outubro de 2023 , o primeiro-ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, anunciou nesta segunda-feira (26) que está renunciando ao cargo. Ele é integrante da Autoridade Nacional Palestina (ANP), que governa partes da Cisjordânia ocupada.

"Apresentei a demissão do governo ao presidente em 20 de fevereiro e a submeto hoje por escrito", afirmou Shtayyeh. Segundo ele, a decisão ocorre "à luz dos fatos relacionados com a agressão contra a Faixa de Gaza e a escalada na Cisjordânia e Jerusalém".

Para Shrrayyeh, "é necessária a extensão da Autoridade Nacional Palestina (ANP) sobre todo o território". E acrescenta: "[O novo momento] exigirá acordos governamentais e políticos que levem em conta a realidade emergente na Faixa de Gaza, bem como a necessidade urgente de um consenso inter palestino".

Ocupante do cargo desde 2019 e membro do partido Autoridade Nacional Palestina (ANP), formado há mais de 30 anos, Mohammad Shtayyeh terá de esperar a decisão ser aceita pelo presidente do Estado Palestino, Mahmud Abbas, que pode solicitar que ele permaneça na função interinamente, até nomear um substituto.