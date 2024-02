Reprodução/Roda Viva/TV Cultura e Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Boulos, pré-candidato à prefeitura de São Paulo em 2024, criticou o atual líder do Executivo municipal, Ricardo Nunes (MDB)

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi criticado pelo deputado federal do Psol e atual pré-candidato à prefeitura da cidade, Guilherme Boulos, por ter comparecido ao ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que aconteceu neste domingo (25), na Avenida Paulista.

Boulos disse em uma postagem no seu perfil no X (antigo Twitter) que é uma 'vergonha' Nunes comparecer ao evento.

Por meio de uma nota assinada pelo presidente do diretório municipal do MDB em São Paulo, Enrico Misasi, a resposta à postagem do psolista foi:

"O prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi ao evento na Avenida Paulista neste domingo (25/2), porque teve a certeza de que não teria nenhum apoiador do Hamas por lá.”





Falas de Lula sobre Israel e palestinos

A resposta de Ricardo Nunes a Boulos, fazendo referência ao Hamas, acontece por conta das recentes declarações de Lula a favor da criação do Estado Palestino, fim do conflito em Gaza e de críticas a forma como Israel e seu exército tem agido no enclave.

Durante sua passagem por Adis Abeba, na Etiópia, no domingo (18) para a cúpula da União Africana, Lula comparou as ações do exército israelense na Faixa de Gaza ao genocídio cometido pelo regime Nazista durante a 2ª Guerra Mundial.

Desde então, a última semana foi marcada por uma tensão entre a diplomacia dos dois países. Após ter sido chamado pela chancelaria de Israel, o embaixador brasileiro no país judeu passou por o que pode ser chamado de constrangimento diplomático, quando precisou comparecer ao Museu do Holocausto, o que foi uma quebra de protocolo.

Após o ocorrido. ele foi chamado de volta para o Brasil, assim como o embaixador de Israel no Brasil também foi convocado para uma conversa com Mauro Vieira.

Por conta desse cenário, diversos políticos brasileiros se posicionaram, criticando ou sendo favorável ao que disse Lula no dia 18. Entre quem não concorda com a fala do chefe do Executivo brasileiro, está Ricardo Nunes.

Porém, do outro lado, Está Guilherme Boulos, que vê em Lula um de seus principais cabos eleitorais na campnha pela pela prefeitura de São Paulo.