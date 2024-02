MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Chuva no município de Suzano.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas para chuvas intensas em várias partes do Brasil esta semana. O perigo é especialmente marcado no Norte, Centro-Oeste e Sul, mas outras áreas também enfrentarão fortes chuvas.

Em áreas marcadas em laranja, o Inmet prevê chuvas de 50 a 100 mm/dia e ventos de 60 a 100 km/h, trazendo riscos como cortes de energia e alagamentos.

O alerta amarelo indica perigo potencial em partes do Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Nordeste e Sul.

Veja o mapa:

Inmet Alertas do Inmet





No Rio de Janeiro, a semana começa com chuvas, com temperatura entre 23°C e 29°C, persistindo até quarta-feira (28), quando a temperatura pode chegar a 36°C.

São Paulo também terá chuvas a partir desta segunda-feira (26), aumentando na terça, com temperatura subindo para 33°C na quarta-feira (28). Contudo, chuvas intensas retornam na quinta-feira (29), com leve queda na temperatura, máximas de 30°C e mínimas de 22°C.

Brasília terá uma semana ensolarada, com temperatura variando entre 32°C e 18°C, o mesmo para Belo Horizonte, com temperaturas entre 32°C e 20°C.

Manaus terá chuvas intensas durante toda a semana, com temperaturas de até 35°C.

Porto Alegre terá início de semana nublado e chuvas, mas com temperatura subindo na quarta-feira (28).

Em Natal, espera-se chuva com ventos moderados durante a semana, com temperatura variando entre 24°C e 31°C, o mesmo para Recife, com temperaturas de 33°C a 24°C.