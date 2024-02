Ricardo Stuckert/Divulgação Presidente Lula





Levantamento inédito da Paraná Pesquisas mostra que a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é positiva entre os eleitores portugueses. A pesquisa aponta ainda que a população de Portugal enxerga que a economia brasileira é pior que a portuguesa.

De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira (26), 51% dos entrevistados avaliam a imagem de Lula como negativa. Outros 27% a enxergam como positiva, enquanto 22% não sabem ou não responderam.

Lula fez, em 2023, um périplo por diversos países e focou em política externa para melhorar a imagem internacional do país. Ele conversou por diversas vezes com o presidente de Portugal, de quem se diz amigo. A pesquisa, no entanto, aconteceu num momento em que o presidente brasileiro está no olho do furacão mundial por conta das críticas feitas por ele ao governo de Israel.

Por outro lado, o levantamento da Paraná Pesquisas mostrou também que a percepção do povo português é de que a economia do país europeu é melhor que a brasileira. Para 64,6% dos entrevistados, a economia de Portugal é melhor que a do Brasil, enquanto 7,3% a consideram melhor. 9,9% opinaram que as duas são iguais e 18,2% não souberam e responderam.





De acordo com o Banco Central, o crescimento do Brasil em 2023 foi de 2,45%, enquanto o de Portugal foi de 2,3%, ligeiramente inferior. Já a inflação portuguesa no ano passado ficou em 4,3%, ante 4,62% da brasileira.