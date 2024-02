Reprodução: Flipar Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Nesta quinta-feira (15), o Tribunal Distrital de Nova York rejeitou o pedido do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, para que o caso de pagamento de suborno à atriz pornô Stormy Daniels fosse arquivado. A audiência ocorreu nesta manhã, sob responsabilidade do juiz Juan Merchan.



Assim que o empresário ingressou na sessão, o juiz já descartou o pedido da defesa de Trump, definindo que o julgamento seguisse o curso normal previsto, com a audiência marcada para o dia 25 de março.

Antes de entrar na sala do Tribunal, Trump conversou com os jornalistas que estavam no corredor. Segundo ele, o caso é uma interferência eleitoral" da "Casa Branca de Joe Biden" . No entanto, a Promotoria Distrital de Manhattan é uma ala separada do Departamento de Estado.

Segundo Trump, o objetivo de ir ao Tribunal é "atrasar [o processo], obviamente. Estou concorrendo às eleições novamente". Ele teceu críticas ao calendário jurídico que estava atrapalhado suas pretensões de fazer a campanha na Carolina do Sul.

Trump possui 91 acusações criminais. Entretanto, isso não abalou a popularidade do republicano, que apresenta uma leve vantagem em um duelo com o atual presidente, Joe Biden.

Das acusações, 34 são relacionadas ao pagamento de US$ 130 mil em 2016 à estrela de filmes pornô Stormy Daniels — que se chama Stephanie Clifford. O objetivo do pagamento era para mantê-la calada sobre um suposto caso extraconjugal. Ainda que o pagamento não seja crime, Trump os registrou como "honorários jurídicos" nas contas da sua empresa, a Trump Organization.

De acordo com os documentos judiciais, o empresário comprou o silêncio de terceiros ao menos outras duas vezes. As provas mostram que um valor de US$ 30 mil foi pago ao porteiro da Trump Tower, que teria informações sobre um relacionamento extraconjugal do filho do ex-presidente; e outros US$ 150 mil a uma mulher que teria tido um suposto relacionamento com Trump.

O empresário afirma que é inocente das acusações e que está sendo vítima de uma "caça às bruxas" para que ele não retorne ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Na ocasião, ele teceu críticas ao Juiz, que já abriu outro processo em 2022 contra a empresa de Trump por fraude fiscal.

O anúncio da multa a ser imposta pelo juiz Arthur F. Engoron está programado para sexta-feira e pode chegar a US$ 370 milhões, conforme solicitado pelo Ministério Público. Essa penalidade se somaria aos mais de US$ 80 milhões que ele foi recentemente condenado a pagar por difamar uma escritora que o acusou de estupro nos anos 90.