Presidente da Rússia , Vladimir Putin disse nesta quarta-feira (14) que está acompanhando a disputa presidencial nos Estados Unidos . Perguntado sobre quem preferiria entre Joe Biden e Donald Trump , o líder russo não titubeou ao escolher o democrata para continuar na Casa Branca .



No entendimento de Putin, o atual presidente dos EUA é mais "previsível". Ainda assim, o mandatário da Rússia afirmou que não tem problemas em trabalhar com Trumpo. "Biden. Ele é uma pessoa mais experiente e previsível, um político da velha guarda. Mas vamos trabalhar com qualquer presidente dos EUA que for escolhido povo americano", declarou em entrevista ao canal estatal russo.

À frente do Executivo desde 2012, Putin já participou de diversas reuniões com os dois político norte-americanos. Isto porque Trump foi presidente dos EUA entre 2017 e 2021. Na disputa pela reeleição, o republicanos foi derrotado justamente para o atual presidente, Biden.





Pesquisa

A eleição nos EUA ocorre somente em novembro deste ano. Apesar disso, diversos institutos e meios de comunicação locais já estão fazendo pesquisas sobre intenção de votos.

Uma pesquisa feita pela Reuters/Ipsos, divulgada nesta terça-feira (13), mostra que Trump leva uma pequena vantagem . Segundo o levantamento, o ex-presidente aparece com 37% das intenções de voto, enquanto Biden soma 34% dos votos para uma possível reeleição.

Entretanto, a pesquisa afirma que os candidatos estão no limite da margem de erro, ficando empatados tecnicamente. A margem é de 2,9 pontos percentuais.

Dos entrevistados, 10% ainda afirmaram que pretenderem votar em outro candidato e 12% confirmaram que não vão votar nesta eleição. O voto nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não é algo obrigatório.