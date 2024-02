Reprodução: redes sociais - 01/12/2022 Emmanuel Macron e Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu uma nova gafe a confundir o presidente da França, Emmanuel Macron, com o ex-líder francês François Mitterrand, que morreu há 28 anos. Mitterrand governou a França entre 1981 e 1995, morrendo em 1996.

Biden cometeu a gafe durante um evento de campanha em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na ocasião, o presidente norte-americano disse: "Logo depois que fui eleito, fui a uma reunião do G7 no sul da Inglaterra. Eu me sentei e disse que os Estados Unidos estavam de volta, e Mitterrand, da Alemanha —digo, da França—, me olhou e disse 'Você está de volta por quanto tempo?'".

O discurso foi corrigido pela Casa Branca na transcrição. O nome de Mitterrand aparece riscado e com o de Macron entre colchetes.

Essa não é a primeira gafe de Biden. O presidente de 81 anos, que está em campanha para a reeleição, já apresentou outras vezes lapsos de memória. Em 2023, por exemplo, Biden afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, estava "perdendo a guerra no Iraque". Ele estava fazendo referência, no entanto, ao conflito com a Ucrânia.

O ex-presidente dos Estados Unidos e adversário político de Biden, Donald Trump, de 77 anos , também já apresentou lapsos de memória recentemente. No último mês, ele trocou os nomes de Nikki Haley, principal concorrente para a vaga dos Republicanos, com o nome de Nancy Pelosi, democrata ex-presidente da Câmara.